STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ach, ist doch wieder typisch Berlin. In Berlin findet doch so was ständig statt, auch am 1. Mai bei den Veranstaltungen. Berlin ist einfach nicht richtig sicher. Zum Teil ist es in Hamburg ganz ähnlich. Ich glaube, so was wie in anderen Städten, zum Beispiel in Bayern, nicht passiert. Warum? Die Polizei hat einfach zu wenig Rückendeckung in Berlin. Die Politik steht nicht hinter der Polizei. In Berlin gibt es zu wenig Geld für die Polizei, zu wenig Unterstützung. Und deswegen braucht es zum einen natürlich härtere Strafen gegenüber solchen Chaoten. Es braucht auch härtere Strafen bei Beleidigungen gegen Polizisten und Feuerwehr. Ist nämlich so, die erste Stufe von Gewalt sind die Verbalbeleidigungen. Und in Berlin muss sich einfach was Grundlegendes ändern. Wie soll man vor einer Stadt Respekt haben, die nicht mal ihre eigenen Wahlen organisieren kann? Dann ist es kein Wunder, dass sie die Sicherheit der Bürger auch nicht gewährleisten kann."

Mehr