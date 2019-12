Kurz nach seiner Landung zeigte sich der vor wenigen Wochen in den USA auf Bewährung frei gelassene Jens Söring überwältigt. "Ich freue mich so, ich freue mich so sehr, nach 33 Jahren 6 Monaten und 25 Tagen endlich wieder hier in Deutschland zu sein, das ist so toll. Ich bin so froh. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich hätte das nie geschafft ohne diese Menschen, die mich seit Jahren unterstützt haben. Es ist so unglaublich." Er sei auch seinen Unterstützern in den USA dankbar, vor allem den vielen Polizisten, die in seinem Fall immer wieder Nachforschungen angestellt und die Wahrheit herausgefunden hätten, so dass er freigelassen werden konnte. Ohne sie wäre er nicht hier. Er müsse nun erst mal emotional in Deutschland ankommen und wolle Zeit mit seinen Freunden verbringen. Der wegen Doppelmordes in den USA verurteilte Diplomatensohn war nach 33 Jahren Haft überraschend entlassen worden. Am Dienstag kam der 53-Jährige am Frankfurter Flughafen an.