STORY: Nach Schüssen auf zwei Serben im Kosovo am Freitag haben Polizei und NATO-Kräfte ihre Präsenz in der Ortschaft Shterpce kam Samstag erhöht. Ein Soldat hatte dort außerhalb seiner Dienstzeit zwei 11- und 21-jährige Serben mit Schüssen verwundet und damit Sorgen vor einem Wiederaufflammen der ethnischen Konflikte ausgelöst. Der 33-jährige Soldat wurde festgenommen. Der Ministerpräsident des Kosovo, Albin Kurti, verurteilte die Tat scharf. Einige Serben blockierten nach dem Vorfall die Hauptverbindungsstraße von Shterpce zum Rest des Landes. Erst vor einer Woche konnte eine Krise Serbien und dem Kosovo nach der Festnahme eines serbischen Polizisten beigelegt werden. Im mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 100.000 Serben, davon die Hälfte im Norden. Die meisten dieser rund 50.000 Serben weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina und den Kosovo als Staat anzuerkennen. Auch Serbien erkennt die Unabhängigkeit der Region nicht an und bezeichnet den Kosovo als autonome Provinz Serbiens. Der Konflikt schwelt seit mehr als 20 Jahren. 2008 hatte sich der Kosovo mit westlicher Unterstützung für unabhängig erklärt. Vorausgegangen war ein Krieg in den Jahren 1998 und 1999, in den die Nato zum Schutz der albanisch-stämmigen Bevölkerung eingriff.

