Verkohlter Wald statt Naturparadies - der Gang über Kangaroo Island ist beklemmend für die Einsatzkräfte. Vor den verheerenden Buschfeuern wimmelte es auf der südaustralischen Insel vor Tieren. Nun liegen dort überall Kadaver: Kängurus, Koalas, Schafe. Die Behörden des Bundesstaates South Australia schätzen, dass allein auf Kangaroo Island mehr als 32.000 Tiere umgekommen sind. Soldaten aus Australien und Neuseeland helfen, sie zu bergen. "Das war kein normaler Tag für uns, um ehrlich zu sein," sagt Major Tony Purdy von der Brandbekämpfungseinheit. "Es ist nie gut, tote Wildtiere zu finden. Aber unsere Rolle hier ist sehr wichtig und wir werden sie erfüllen, solange wir gebraucht werden." Aber es gibt auch hoffnungsvolle Momente für die Helfer. Im Westen der Insel haben sie vier überlebende Koalas gefunden. Sie sollen in einer Schutzstation wieder aufgepäppelt werden. Auch in New South Wales haben die Brände ganze Landstriche zerstört. Tiere, wie diese Wallabies, die das Feuer überlebt haben, finden kaum etwas zu fressen. Aus der Luft werden sie nun unter anderem mit Karotten und Süßkartoffeln versorgt. Die Umweltorganisation WWF schätzt, dass die Feuer in Australien rund eine Milliarde Tiere getötet haben. Die australische Regierung kündigte am Montag finanzielle Hilfe zum Schutz der Wildtiere an. In einem ersten Schritt sollen 50 Millionen Australische Dollar - umgerechnet gut 30 Millionen Euro - bereitgestellt werden. Am Wochenende kündigte der wegen seines Umgangs mit den Bränden unter Druck geratene Premier Scott Morrison zudem eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen an. Zuvor hatte er einen Zusammenhang zwischen seiner konservativen Klimapolitik und den Buschbränden stets zurückgewiesen.