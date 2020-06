Auch in Europa unterstützen viele Menschen die Anti-Rassismus-Bewegung in den USA. Im Zentrum von Amsterdam in den Niederlanden gingen am Montag rund 10.000 Menschen auf die Straße und riefen "I can't breathe". Damit solidarisierten sie sich mit dem 46-jährigen George Floyd, der am Montag in Minneapolis bei einer Polizeikontrolle getötet wurde. Gleichzeitig kritisierten sie, dass es auch in den Niederlanden Rassismus gebe. "Ich bin mir sicher, dass das einer der größten Proteste der Geschichte ist. Zumindest der größte gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt." "Viele sind gekommen, um füreinander zu kämpfen, für das Leben. Eine Person ist gestorben, aber alle fühlen den Schmerz. Die ganze Welt hat zugesehen, was mit diesem schwarzen Mann passiert ist und das ist nicht gerecht." Floyd war am Montag vergangener Woche minutenlang von dem weißen Polizisten Derek Chauvin zu Boden gedrückt worden. Zwei weitere Polizisten knieten auf seinem Rücken. Wenige Minuten darauf verstarb Floyd. Der 44-jährige Polizist wurde wegen Mordes und wegen Totschlags angeklagt. Er ist gegen eine Kaution von einer halben Million US-Dollar derzeit auf freiem Fuß. Am 8. Juni soll die Gerichtsverhandlung beginnen.