Es war ein klares Zeichen der Solidarität, was man am Sonntag im US-Bundesstaat Alabama vor einem Nascar-Rennen beobachten konnte. Auf dem Talladega Superspeedway hatten Kollegen des einzigen schwarzen Nascar-Rennfahrers Bubba Wallace gemeinsam den Wagen zum Start geschoben. Zuvor war der 26-jährige Bubba Wallace Ziel eines rassistischen Angriffs geworden. Denn vor dem Start hatte man einen Galgenstrick in der Garage des Nascar-Piloten gefunden. Die US-Strafverfolgungsbehörde FBI ermittelt wegen der rassistischen Tat. Der farbige Rennfahrer engagiert sich unter anderem für die "Black Lives Matter"-Bewegung, die sich nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyed durch Polizeigewalt in Minneapolis Ende Mai formiert hat. Jüngst wurde in der Nascar-Rennserie als Reaktion auf die Proteste gegen Rassismus in den USA die Konföderierten-Flagge verbannt, die Südstaaten-Kriegsflagge gilt als Symbol, das von Rassisten und Rechtsradikalen in den USA genutzt wird.