STORY: Die ukrainische Hymne und Gänsehautfeeling am Mittwochabend im Borussia-Park in Mönchengladbach. Auf dem Programm stand ein Benefizspiel zwischen dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft. Für die Auswahl der Ukraine war es die erste Partie, seit Beginn der russischen Invasion in das Land. Und ein deutliches Zeichen gegen den Krieg. Die Kulisse war ansprechend. Mehr als 20.000 Zuschauer wollten bei dem Spiel dabei sein. “Man kann halt das Land unterstützen, auch anders als in den Krieg zu gehen. Und das macht halt echt Spaß. Noch Fußball. Mein Lieblingssport. Echt cool.” “Und die Schwierigkeiten, die die Ukraine hat, überhaupt jetzt Fußball zu spielen, kann man nur unterstützen. Und deswegen finde ich das auch toll. Ich hoffe, dass viele Zuschauer hier sind. ” Die meisten der Zuschauer feuerten beide Mannschaften an. Unter den Fans waren auch zahlreiche Ukrainer. Die Nationalmannschaft der Ukraine soll am 1. Juni das Halbfinale der WM-Playoffs gegen Schottland bestreiten. Gewinnt die Mannschaft dort, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Die Spielpraxis in Mönchengladbach war also hochwillkommen. Am Ende gewann die Ukraine mit 2:1. Die Einnahmen aus dem Spiel sollen Menschen zugutekommen, die unter dem Krieg leiden.

Mehr