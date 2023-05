Bei dem Brandanschlag auf das Zweifamilienhaus der türkischstämmigen Familie Genc am 29. Mai 1993 starben drei Kinder in den Flammen und zwei Frauen, die ihren Verletzungen nach einem Sprung aus dem Fenster erlagen. Der Anschlag löste eine Welle der Empörung aus. Am Montag jährt sich das Attentat zum 30. Mal.