Soll das Fliegen angesichts von Debatten über Klimawandel und CO2-Probleme teurer werden? Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr sagte dazu am Dienstag während der Hauptversammlung in Bonn, der Konzern wolle in der Frage möglichst nachhaltigen Fliegens weiter mit gutem Beispiel vorangehen: O-TON " Auch wir, keine Frage, auch wir brauchen Wachstum. Aber wir brauchen eben kein blindes Wachstum. Wir brauchen ein qualitatives und verantwortungsvolles Wachstum. Tickets für unter zehn Euro, wie bei einigen unserer Wettbewerber, sind aus meiner Sicht unverantwortlich, ökonomisch unverantwortlich, ökologisch unverantwortlich und auch politisch unverantwortlich." Auch manche Aktionäre von Lufthansa scheinen sich des Problems bewusst, was uns das Fliegen tatsächlich kostet - oder kosten sollte: O-TON JOACHIM STADIE, AKTIONÄR: "Die Leute wollen halt viel fliegen. Ich weiß nicht wirklich, ob es notwendig ist, dass sich innerhalb von Europa so ein starker Verkehr entwickelt mit diesen Billigtarifen." O-TON THOMAS SCHMIDT, AKTIONÄR: "Vielleicht sollten die Preise teurer werden, dass man vielleicht nicht mehr so inflationär fliegt, um dann insgesamt nicht so viele Flüge herzustellen. Ist natürlich eine schwierige Frage, wie man da die CO2-Werte runterkriegt." Marc Tüngler ist Rechtsanwalt und für die "Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz" tätig. Er sagt zu diesem Thema: O-TON "Die Frage ist, ob die Politik ordnungspolitisch eingreift und das Fliegen teurer macht. Ich glaube, wir sind schon mitten in der Diskussion, weil wir haben ja in Berlin und nicht nur dort die große Diskussion, ob es eine CO2-Steuer gibt und das wird natürlich schon auch das Fliegen sehr viel teurer machen. Insofern ist die Politik schon dabei, hier ordnungspolitisch einzugreifen und die Bürger eben zu lenken nach links oder rechts, ob sie mehr oder weniger fliegen." Das Thema "CO2"-Verteuerung wird in Deutschland kontrovers diskutiert. Laut jüngster ARD-Umfrage sind nur 34 Prozent der Deutschen für einen entsprechenden Aufschlag auf Kraftstoffe und Heizöl.