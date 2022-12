STORY: Twitter-Neueigentümer und Tesla-Chef Elon Musk hat auf dem Kurznachrichtendienst eine Umfrage aufgesetzt. Die Frage am Sonntag: Soll ich als CEO der Social-Media-Plattform zurücktreten? Er werde sich dem Abstimmungsergebnis beugen, schrieb Musk zu der Umfrage auf Twitter. Die Abstimmung sollte am Montagmittag enden. Der US-Milliardär machte keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde, falls die Umfrageergebnisse dies nahelegen sollten. "Es gibt keinen Nachfolger", antwortete Musk auf Frage eines Twitter-Nutzers zu einem möglichen Wechsel auf dem Chefposten. Den Tesla-Anlegern bereitet Musks Engagement bei Twitter Sorgen, dass er von der Führung des Elektroautobauers in Zeiten globaler Konjunkturschwäche zunehmend abgelenkt sein könnte. Musk hat seit der Übernahme des sozialen Netzwerks mehrere umstrittene Änderungen bei Twitter vorgenommen. Zuletzt hatte er nach massiver internationaler Kritik die Sperrung von Nutzer-Konten mehrerer US-Journalisten wieder aufgehoben, zuvor zahlreiche Mitarbeitende entlassen. Kürzlich war bekannt geworden, dass Twitter Nutzerkonten sperren wolle, deren einziger Zweck Werbung für andere soziale Plattformen sei. Auch Konten mit Querverbindungen zu beworbenen Inhalten sollen gelöscht werden, hieß es.

