Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern haben Ärzteverbände und Politiker gefordert, Geimpften wieder mehr Rechte einzuräumen. Und sie zum Beispiel beim Einkaufen genauso zu behandeln, wie negativ auf Corona getestete. Auch in der Bevölkerung wird diese Frage intensiv diskutiert. Stimmen dazu aus Berlin: "Also ich finde, dass sie schon Privilegien haben sollten, aber halt auf Dauer bringt das ja auch nichts, andere eingesperrt zu lassen, andere rauszulassen." "Also ich persönlich finde es schon gut, wenn Leute dadurch auch motiviert werden, sich impfen zu lassen, und mehr Freiheiten bekommen." "Eigentlich kann man das gleichstellen, nicht, mit den Tests. Und außerdem, ich bin schon einmal geimpft und freue mich, wenn ich jetzt dann ein bisschen weiter bin. Und was auch wichtig ist, es heißt immer, dass die Leute dann neidisch wären. Ich habe viel herumgefragt, kein Einziger ist neidisch. Alle sind froh, wenn Leute wieder ihre Rechte haben, und dann stecken die anderen auch zurück." "An sich finde ich es in Ordnung, wenn die Geimpften einen Vorteil bekommen würden. Aber wiederum bin ich der Meinung, die, die sich jetzt nicht unbedingt impfen lassen wollen, sollten trotzdem auch irgendwo ihre Rechte haben." Die Debatte findet vor dem Hintergrund weiterhin hoher Zahlen an Corona-Neuinfektionen statt. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 11.907 neue Corona-Fälle. Das sind 470 registrierte Positiv-Fälle mehr als am Montag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 169,3.

