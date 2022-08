STORY: Mack Rutherford hat es geschafft - einmal um die ganze Welt, in einem Ultraleichtflugzeug. Mit seinen 17 Jahren ist er der jüngste Pilot, dem das gelungen ist. Gleichzeitig hat er den Weltrekord seiner 19-jährigen Schwester Zara vom Januar diesen Jahres gebrochen. Diese verfolget am Mittwoch zusammen mit den Eltern Macks Landung auf einem Flugplatz nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Von hier aus war der britisch-belgische Teenager im März aufgebrochen. Auf seiner fünfmonatigen Reise hat Mack über 54.000 Flugkilometer zurückgelegt und mehr als 30 Länder besucht. An eine Strecke erinnert er sich besonders. "Meine vielleicht heikelste Situation war der etwa zehnstündige Flug über den Pazifik, von Japan in die USA. Ich musste dafür sorgen, dass alles in Ordnung war, nicht nur vor, sondern auch während des Fluges. Und das Wetter war nicht sehr gut. Ich musste einen Weg finde, da durch zu kommen." Nicht die einzige Herausforderung für den Teenager. Genehmigungen für die Reise verzögerten sich, zweimal war er gezwungen, seine Route zu ändern. Im Sudan stürzte sein Solarmodulsystem ab. In Indien kam ihm ,,Monsunregen in den Kraftstofftank. Nun will Mack erstmal keinen Rekorde brechen, sondern zurück in die Schule. Rutherford, der seit 2020 einen Pilotenschein hat hatte, hofft, dass seine Reise junge Menschen ermutigen wird, ihre Träume zu verfolgen.

