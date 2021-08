Rein in den Eisbach, der den Münchnern bei sommerlichen Temperaturen traditionell Abkühlung verschafft. Bestes Sommerwetter, die Sonne lachte am Samstag über der bayerischen Landeshauptstadt, bei etwa 27 Grad. Doch, so sonnnig war es in letzter Zeit nicht immer. Die Erinnerung an schlechteres Wetter im Sommer war in München noch durchaus präsent. "Ich finde es sehr regnerisch dieses Jahr. Jetzt ist es gottseidank wieder wärmer. Letztes Jahr fand ich den Sommer auf jeden Fall besser und vorletztes Jahr auch. Dieses Jahr ist sehr wechselhaft und schwül. Aber jetzt gibt es gottseidank noch ein paar sommerliche Tage." "Auf jeden Fall geht bestimmt besser. Letztes Jahr war auch nicht so überragend. Wir hatten bisher schon bessere Jahre. Aber grad so einen Tag wie heute, den genießt man dann schon sehr, wenn es mal so gut ist." Die sonnigen Tage dürfen versöhnlich stimmen, auch hier in Berlin, für das der Deutscher Wetterdienst am Samstag rund 25 Grad meldete. Am Sonntag sollen die Temperaturen vielerorts in Deutschland noch einmal steigen.

Mehr