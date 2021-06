Die Eröffnung des "Berlinale Summer Special" am Mittwochabend war von Freude und Glück gezeichnet. Nicht nur, dass die aktuell niedrigen Corona-Inzidenzwerte das Publikums-Event überhaupt möglich machten, auch warmes Sommerwetter verlieh dem Auftakt zum zweiten Teil der Filmfestspiele ein besonderes Flair. Mit einer feierlichen Gala wurde die Sommer-Ausgabe der Berlinale in einem eigens errichteten Open-Air-Kino auf der Berliner Museumsinsel eröffnet. Es ist das erste große Kulturevent seit Beginn der Pandemie. Üblicherweise ist die Berlinale eine bitterkalte Winterveranstaltung. Statt Pelzen dominierten auf dem Roten Teppich diesmal luftige Sommerkleider. Kulturstaatsministerin Monika Grütters war die Erleichterung sichtlich anzumerken. "Wir fühlen uns doch alle wie auf Entzug, wenn wir mal ehrlich sind. Die Kultur ist so etwas wie der Modus unseres Zusammenlebens in Deutschland. Das ist nicht etwas als Delikatesse für Feinschmecker, sondern es ist Brot für alle. Es ist etwas, was ein Wesensmerkmal unseres Gemeinwesens, unserer Gesellschaft in Deutschland ist. Und in der Pandemie haben das auch viele Menschen gemerkt. Selbst die, die nicht jeden Abend in ein Theater oder in einen Club gehen." Die Gage sei das eine, der Applaus das andere, erklärt wohl stellvertretend für alle Schauspielerinnen und Schauspieler, Peter Kurth. "Dass das Kino wieder losgeht, das freut einen natürlich. Ich meine, wir arbeiten und arbeiten. Wir konnten ja arbeiten während der Pandemie. Und dass diese Ergebnisse dann wirklich wieder an die Leute kommen. Ich meine, wir arbeiten ja nicht für den roten Teppich, dass die wieder in den Kinos kommen. Und dass ich hier bin und wieder Kollegen treffen kann. Also außerhalb der Arbeit, das ist natürlich eine wunderschöne Sache." Internationale Stars waren wegen der noch immer geltenden Einreisebestimmungen etwa aus Großbritannien und den USA nicht angereist. Ein erster Teil der Berlinale hatte im März in rein digitalen Formaten für Branchen- und Medienvertreter stattgefunden.

Mehr