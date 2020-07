Im Gänsemarsch würden die meisten wohl jetzt gern ins nächste Freibad marschieren - an einigen Tagen ist das gut möglich, an anderen wäre es wohl einfach nicht warm genug. Wie ist er denn, unser Sommer 2020? Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst . "Er ist gar nicht so schlecht, wie ihn viele fühlen. Ich denke, wir sind verwöhnt worden durch die letzten zwei Jahre. Da war es ja extrem heiß. Es war trocken, wir hatten Rekord- Sonnenscheindauer in Deutschland. Und jetzt sind wir so auf dem Boden der Normalität wieder mal gelandet. Und wenn man die Statistik anschaut, dann ist es völlig normal. Wir haben jetzt gerade Halbzeit mit dem Sommer. Der meteorologische geht ja von Anfang Juni bis Ende August. Da war es jetzt Mitte Juli so, dass wir von der Temperatur her sogar wärmer waren im deutschlandweiten Mittel als normal, also etwa ein halbes Grad wärmer ist er bisher ausgefallen." Es sei aber weiter damit zu rechnen, dass nach relativ hohen Temperaturen wieder Phasen der Abkühlung folgen. "Wir haben eine typische Großwetterlage. Wir nennen das als Meteorologen West-Wetterlage. Das heißt, es kommen immer wieder Tiefdruckgebiete vom Atlantik über die britischen Inseln, dann ziehen sie nördlich von uns vorbei nach Skandinavien. Und wenn dann die Kaltfront vom Atlantik reinkommt, dann haben wir wieder diese Abkühlung und paar Tage kaltes Wetter. Vor allem im Norden Deutschlands, die trifft es dann heftiger als den Süden." Und was meinen die Passanten hier, in Bayern, am Starnberger See? "Meistens ist es so, dass es drei Tage schlecht ist und einen Tag mal gut oder mittelprächtig wie heute. Aber so richtig schönen Sommer mit 28, 30 Grad, der ist ausgeblieben bisher." "Auf alle Fälle besser wie letztes Jahr.") ZWISCHENFRAGE: WARUM? "Weil es schon so arg heiß war." Am Samstag herrschen laut DWD deutschlandweit Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Am Sonntag bis zu 30, voraussichtlich ohne Niederschlag.