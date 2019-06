Ab ins Wasser! Hitze, Sonne und Höchsttemperaturen von über 30 Grad - da will man eigentlich nur eins: Abkühlung aller Art. Hier in München wird gebadet und gesurft - und zwar im Eisbach. Paul und Alina finden es gut. "Das ist eine schöne Abkühlung, auf jeden Fall. Grundsätzlich: Surfen ist immer geil, egal wie das Wetter ist, aber hier ist es mega jetzt. Das Wasser ist schön kühl, noch ein bisschen zu kühl, aber ja. Da kommt man einfach runter, abkühlen und weitermachen." "Perfekte Abkühlung bei den Temperaturen, richtig kalt, aber so angenehm. Sehr schön." Während in Bayern gesurft wird ist weiter nördlich die Strandsaison in vollem Gange - hier am Wannsee. Weiter nördlich, in Berlin war es am Mittwoch auch mehr als warm, es war heiß. Viele Hauptstädter suchten Abkühlung im und am Wannsee. "Ja wie gesagt, dass ist eigentlich, ich flüchte so ein bisschen eigentlich. Ich gehe dann gerne so in die Parks oder hier in die umliegenden Wälder oder so, weil in der Stadt ist das mit der Hitze schlecht auszuhalten. Ich hab auch große Fenster, ich hab morgens und abends Sonne. Ich muss alles verdunkeln und dichtmachen, also, ist echt ganz schöne Hitze." "Also ich muss ehrlich sagen: Ich freu mich extrem. Ja klar, man freut sich auch ab und zu mal über Regen, aber eigentlich Sonne, Strand, Meer, was man sich eigentlich erhofft, Urlaubfeeling." Mit der großen Hitze steigt aber vielerorts auch das Unwetterrisiko. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Gewittern und Starkregen, die bis Donnerstag von West nach Ost über das Land ziehen können. Und so soll es in den nächsten Tagen dann auch weitergehen: Tagsüber warm und sonnig, abends und nachts Gewitter.