In München ist Jahrmarkt - und das ganz ohne Oktoberfest. Weil das größte Volksfest der Welt in diesem Jahr wegen der Coronapandemie ausfallen muss, hat sich die Stadt etwas einfallen lassen: Statt Oktoberfest gibt es jetzt ein Sommerfest. Auf der Volksbelustigung "Sommer in der Stadt" kann man fast alles tun, was man auch auf dem Oktoberfest kann: Riesenrad fahren, sich mit dem Kettenkarussell herumschleudern lassen, die typischen Lebkuchenherzen kaufen und natürlich jede Menge Bier trinken. Das Ganze entzerrt und auf das ganze Münchner Stadtgebiet verteilt. "Ich finde, das ist jetzt kein wirklich richtiger Ersatz, aber es ist halt besser, weil man hat ja die Möglichkeit, immer noch und überall in der Stadt sich zu verteilen und Zeit mit seinen Liebsten und seinen Freunden zu verbringen. Und ich finde es eine gute Möglichkeit. Ich finde es besser als Ersatz, dass es mal was ganz anderes ist - trotz Corona und so." "Die haben das ganz gut geregelt, dass sie die Fahrgeschäfte verteilen. Also, ich finde schon. Wir hatten ja auch gerade ziemlich Spaß." "Der Sommer in der Stadt" könnte in München damit ein wenig aufregender werden, als gewöhnlich. Gut für diejenigen, die wegen der Corona-Pandemie nicht in den Urlaub fahren können oder wollen. Das Fest dauert bis zum Ferienende in Bayern. Und das ist der 7. September.