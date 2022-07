STORY: Die Hitzewelle in Deutschland ist am Mittwoch vom Westen in den Osten des Landes gewandert. In Dresden wurden Temperaturen von bis zu 37 Grad gemessen. Hoch "Jürgen" macht es möglich. Temperaturen knapp unter 40 Grad wurden auch von anderen Orten im Osten von Deutschland gemeldet. In der Elbe in Dresden sank der Wasserstand auf 98 Zentimeter. Die Schifffahrt gestaltet sich bereits schwierig. Immerhin sollte der Pegel nach Informationen des Wasserstraßenamtes des Bundes in den kommenden Stunden wieder steigen. Der Strand von Warnemünde war am Mittwoch voller Menschen. Auch hier wurden Temperaturen um die 37 Grad gemeldet. Wohl dem, der sich dann in der rund 20 Grad warmen Ostsee abkühlen kann. Der Sand jedenfalls, war ziemlich heiß. Tourist sein ist bei diesen Temperaturen auch ziemlich anstrengend. Das galt am Mittwoch auch für die Hauptstadt. Wer keine Lust auf Sightseeing mehr hatte, der ließ es ruhig angehen. Und suchte nach einer Abkühlung oder einem ruhigen, schattigen Plätzchen. Immerhin: Am Donnerstag soll es im Osten in einigen Regionen Regen geben. Die Temperaturen werden weiterhin Werte um die 30 Grad errreichen.

