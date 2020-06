Die schönen Strände in Kroatien - auch dieses Jahr können deutsche Touristen hier Urlaub machen. Die Bundesregierung will die bisher weltweit geltende Reisewarnung ab 15. Juni für Europa grundsätzlich aufheben. Voraussetzung dafür ist, dass es in den Zielstaaten keine Einreiseverbote und es keine großflächigen Ausgangssperren mehr gibt. Das Auswärtige Amt will zu jedem Land Hinweise zur Pandemie-Lage vor Ort veröffentlichen, mit deren Hilfe sich Urlauber für oder gegen eine Reise entscheiden können. Diese Touristen aus Deutschland waren schon in der vergangenen Woche in Kroatien: "Wir sind problemlos hier über die Grenze gekommen. Wir haben den Campingplatz reserviert, das mussten wir vorzeigen. Und ansonsten sind wir gut rübergekommen. Und es gefällt uns sehr gut so. Bisschen leer, könnten ein paar mehr Menschen sein. Aber ich schätze, die kommen bald rüber." Das hofft auch Armin Kammermeier vom Reisebüro Johnen-Kammermeier in Köln: "Wir haben ja schon viele Sachen abgewickelt, teilweise über Gutscheine, teilweise über Umbuchungen, teilweise auch über Komplettstornierungen, die dann gar keine Perspektive oder gar keine Traute mehr hatten. Aber das Gros möchte natürlich Urlaub machen, weil es ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt für die Erholung und einfach mal ein bisschen Tapetenwechsel zu haben." Einige, die am Mittwoch vor seinem Reisebüro unterwegs waren, sehen das ein wenig anders. "Hier für Deutschland würde ich fliegen, also würde ich gehen, aber ins Ausland nicht wirklich, weil da dieses Risiko einfach zu hoch ist." "Ich würde momentan nicht ins Ausland fahren. Ich bin selber Spanierin, und das Risiko, meine Familie zu besuchen, ist mir zu groß. Mein Vater ist 90 Jahre alt, und ich würde ihn gerne nicht anstecken." Verbände der Reisebranche begrüßten den Beschluss als Lichtblick für den Tourismus mit Hunderttausenden Beschäftigten. Deutschlands größter Reiseanbieter TUI will am 17. Juni seinen Sommerflugplan aufnehmen. Hauptreiseziele sollen die Balearen, Kanaren, Griechenland, Portugal und Zypern werden. Auch nach Kroatien und Bulgarien soll es wieder Reisen geben.