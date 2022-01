Die Sonderkommission "BAO Berg" beendet formal ihre Tätigkeit. BAO steht für "Besondere Aufbauorganisation". Die SoKo wurde ins Leben gerufen, als Ende 2019 die Polizei bei einem mittlerweile verurteilten pädophilen Familienvater aus Bergisch Gladbach Unmengen an Daten aus einschlägigen Chatgruppen fand. Am Mittwoch luden Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer Pressekonferenz. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob zeigte sich von den Ermittlungen noch immer tief betroffen: O-TON UWE JACOB, POLIZEIPRÄSIDENT KÖLN: "Aus meiner persönlichen Sicht kann ich nur sagen: In mehr als 40 Dienstjahren habe ich sicherlich sehr viel Leid gesehen und ungewöhnliche und schlimme Verfahren. Aber das, was wir hier aufgedeckt haben, das sprengt alle Maßstäbe. Deswegen sage ich ausdrücklich: Heute ist kein Grund zum Feiern, trotz der 65 befreiten Kinder und der vielen Tatverdächtigen, die wir ermitteln konnten. Dafür ist das Leid, das wir hier aufgedeckt haben, viel zu groß." Kein Wunder, denn das jüngste Opfer war 3 Monate alt, das älteste 17 Jahre. Die Arbeit der Ermittler war psychisch extrem belastend, wie der Leiter der BAO Berg Michael Esser bestätigt: O-TON MICHAEL ESSER, KRIMINALDIREKTOR UND LEITER BAO BERG: "Emotional sind wir auch an Grenzen gegangen. Emotional ist das sicherlich für die betroffenen Familien, die Kinder und die hinterbliebenen Ehefrauen, sehr belastend gewesen. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der BAO haben hier enormes Leid gesehen, erlebt, gehört, aufschreiben müssen, was dann auch zu psychischen Belastungen geführt hat, die wir durch Einsatz eines eigenen Einsatzabschnittes mit psychologischer und polizeiseelsorgerischer Unterstützung dann auch versucht haben abzufedern." Aber immerhin konnten bundesweit 27 mutmaßliche Täter festgenommen werden. Spuren führten auch in andere Länder quer durch Europa, nach Übersee oder Russland. Und selbst wenn die BAO Berg formal beendet wurde, bleibt die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern einer der Schwerpunkte der Polizei Köln.

