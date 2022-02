Das Unterhaus des kanadischen Parlaments hat sich am Montag in einer Sondersitzung mit dem seit elf Tagen andauernden Protest von Lkw-Fahrern in der Hauptstadt Ottawa befasst. In Ottawa sind seit Tagen viele Straßen durch Fahrzeuge der Demonstranten blockiert. Der Protest verläuft bisher weitgehend friedlich. Ein Gericht hatte jedoch am Montag grundloses Dauerhupen in der Innenstadt verboten. Mit dem sogenannten „Freedom Convoy" hatten zunächst Lkw-Fahrer gegen eine Impfpflicht bei Fahrt in die USA protestiert. Inzwischen ist daraus eine Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und Premierminister Justin Trudeau geworden.

