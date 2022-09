STORY: Der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth sorgt für Beunruhigung. Am Donnerstagvormittag teilte der Buckingham-Palast mit, die Ärzte der Königin hätten nach einer Untersuchung am Morgen entschieden, die 96-Jährige weiterhin unter ärztlicher Aufsicht zu behalten. Die Queen leide seit Ende letzten Jahres phasenweise an "Mobilitätsproblemen". Ihr Sohn Prinz Charles, dessen Frau Camilla und sein ältester Sohn William machten sich am Donnerstag auf den Weg zum schottischen Balmoral, wo sich die Königin aktuell aufhält. Im vergangenen Oktober verbrachte Elizabeth eine Nacht im Krankenhaus und war seitdem gezwungen, ihre öffentlichen Auftritte einzuschränken. Zuletzt öffentlich in Erscheinung getreten war sie bei der Ernennung von Liz Truss zur neuen Premierministerin Großbritanniens. In diesem Jahr feierte sie ihr 70-jähriges Thronjubiläum.

