In der chinesischen Millionen-Metropole Wuhan läuft das Leben wieder auf Hochtouren, wie Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigen. Die Stadt, in der rund 11 Millionen Einwohner leben, gilt als der Ursprungsort der Coronavirus-Pandemie. Nach Angaben eines Fleischsoßen-Herstellers in Wuhan sei der Betrieb im Moment wieder zu einer normalen Produktion zurückgekehrt. Die Stadt wurde Ende Januar für rund drei Monate komplett von der Außenwelt abgeriegelt und strenge Ausgangssperren waren verhängt worden. Erst im April wurden sie wieder gelockert, nachdem offiziellen Angaben zufolge keine neuen Ansteckungen mehr verzeichnet wurden. Nun hat man am Wochenende erstmals wieder mehrere neue Coronavirus-Infektionen entdeckt. Daher wollen die Behörden alle der 11 Millionen Einwohner der Stadt testen. Dafür stünden über 50 Labore bereit und an etwa 200 Orten der Stadt könnten Tests vorgenommen werden, wie das chinesische Staatsfernsehen am Mittwoch sagte. Hintergrund ist die große Sorge vor einer zweiten Ansteckungswelle, die sich in Wuhan und damit auch im restlichen China ausbreiten könnte.