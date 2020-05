Die Angst vor einer zweiten Welle mit Coronavirus-Infektionen in Südkorea ist groß. Das Land, das mit seinen strengen Quarantäne-Regeln und vielen Tests die Ausbreitung der Krankheit sehr gut im Griff zu haben schien, wird gerade von steigenden Infektions-Zahlen in Atem gehalten. Ursprung hatte die Ansteckungswelle in einem Ausgehviertel der Hauptstadt Seoul, wo in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai ein 29-jähriger Südkoreaner in mehreren Bars und Nachtklubs einen geselligen Abend verlebte und dabei nach Vermutung der Behörden das Virus verbreitete. Ein Mitarbeiter des Krisen-Managements dazu am Sonntag in Seoul: "Mit Stand 8 Uhr morgens gibt es 79 bestätigte Patienten, die sich in den Clubs angesteckt haben." Die Behörden hatten 4.000 Personen getestet, die die Nachtlokale besucht hatten. Sie sind jedoch immer noch auf der Suche nach weiteren 3000 Gästen. Die Regierung kennt die Zahl der Besucher so genau, weil die Klubs Namen und Telefonnummern aller registrieren mussten. Allerdings hatten viele Gäste falsche Telefonnummern angegeben. Wer sich nicht testen lässt, dem droht eine Geldstrafe. Der Bürgermeister von Seoul Park Won-Soon: "Die nächsten zwei oder drei Tage werden darüber entscheiden, ob Seoul stark betroffen ist oder nicht. Wenn Seoul stark betroffen ist, dann ist es auch Südkorea." Gerade erst waren weitere Lockerungen sowie Schulöffnungen geplant. Das könnte jedoch durch die jüngste Entwicklung erst mal aufgeschoben werden. Denn die Zahl der zurzeit positiv getesteten Personen ist die höchste seit Anfang April. Wobei offiziellen Angaben zufolge die Gesamtzahl der Coronavirus-Infizierten bei weniger als 11.000 liegt mit rund 250 Toten. Der neue Infektionsherd lässt nun viele Südkoreaner fürchten, dass eine weitere Ansteckungs-Welle mit entsprechenden strengen Auflagen bevorsteht. Clubs und Bars sind auf jeden Fall vorerst schon wieder geschlossen worden.