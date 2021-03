Willkommen in der Welt des Uhrensammlers Werner Stechbarth. Der pensionierte Lufthansa-Koch nennt über 360 Uhren sein Eigen. Begonnen hat alles in den 70er Jahren: "Meine Mutter wollte mir immer Souvenirs von ihren Reisen mitbringen und einmal sagte sie: Ich schenke dir eine Uhr und jedes Jahr, wenn wir verreisen, bekommst du eine andere Uhr. Und so fing es an. Und wir waren auf Hawaii und ich habe von dort eine Uhr bekommen und so ging es weiter, und jetzt sind die Wände voll." Das Ticken der Uhren vermittelt Entspannung, so sagt der 74-Jährige, der in München lebt. Doch wenn die Sommerzeit naht, dann hat er jede Menge zu tun. Es nimmt sich mehrere Tage Zeit, um jede Uhr umzustellen. Früher war die Zeitumstellung für ihn ein guter Anlass, um Freunde einzuladen und daraus eine Party zu machen. Doch nun macht er das allein. Und wie war das noch mal mit der Sommerzeit? Hier zur Erinnerung: Am Sonntag müssen die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden.

