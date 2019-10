In Portugal hat die Sozialistische Partei von Ministerpräsident Antonio Costa die Parlamentswahl am Sonntag für sich entscheiden. Nach Auszählung der meisten Stimmen können die Sozialisten mit 37 Prozent der Stimmen rechnen. Costa sagte am frühen Montagmorgen, seine Partei sei gestärkt worden. O-TON ANTONIO COSTA, MINISTERPRÄSIDENT: "Wir akzeptieren die Aufgabe mit Entschlossenheit, Freude und einem Gefühl für die Verantwortung, Kompromisse für das portugiesische Volk zu schließen. So wie wir es in den letzten vier Jahre getan haben." Costa dürfte bei der Wahl vor allem von der guten Wirtschaftslage profitiert haben. Die Sozialisten führen seit 2015 eine Minderheitsregierung an und werden von den Kommunisten und dem Linken Block toleriert. Beide Parteien signalisierten bereits ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der Zusammenarbeit. Costa kündigte an, er werde das Staatsdefizit weiter abbauen und den Schuldenberg des Landes verringern.