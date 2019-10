Bei den Wahlen am Sonntag in Portugal kann Premierminister Antonio Costa mit einem Triumph seiner sozialistischen Partei rechnen. Laut Umfragen kurz vor Beginn der Wahl werden die Sozialisten ein Ergebnis von 36.5 bis 38.8 Prozent erreichen. Somit braucht Costa noch mindestens eine Koalitionspartei, um eine Regierung zu bilden, die im Parlament auf genügend Unterstützung bauen kann. Seit 2015 führt er eine Minderheitsregierung an, die von zwei weiteren Parteien unterstützt wird. Eine Wählerin aus Lissabon fasst zusammen, was das Volk von der neuen Regierung erwartet: "Es wäre gut, wenn unser Gesundheitssystem und das Schulsystem besser werden. Ich denke, dass dies die Hauptpunkte sind, an die die Leute denken. Nicht jeder hat Zugang zu medizinischen Behandlungen, vor allem was die Zahnmedizin betrifft, weil sie sehr teuer ist. Wir haben so viele Menschen, die da Hilfe benötigen." Costa war von Brüssel und von Teilen der portugiesischen Bevölkerung dafür gelobt worden, nach der Sparpolitik durch die Schuldenkrise die Haushaltsdisziplin und Wachstumsförderungen gut miteinander zu vereinbaren. Das zeigen auch die Wirtschaftsdaten: Die Exporte sind gestiegen, die Wirtschaft wächst - auch dank des Tourismus. Das Haushaltsdefizit ist so niedrig wie lange nicht mehr.