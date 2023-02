STORY: SpaceX hat Schritte unternommen, um zu verhindern, dass das ukrainische Militär den Internet-Dienst Starlink zur Steuerung von Drohnen nutzt. Die Geschäftsführerin des Unternehmens, Gwynne Shotwell, sagte, dass das System "nie als Waffe gedacht" gewesen sei. Die Ukraine nutze es nicht, wie vereinbart. Shotwell betonte zudem, dass Sterling ausschließlich für humanitäre Zwecke gedacht gewesen sei. SpaceX hat daher Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung für Drohnen-Einsetze zu unterbinden - nannte aber keine Einzelheiten. SpaceX wollte auch nicht sagen, ob Ausfälle in der Ukraine mit der Entscheidung des Unternehmens zusammenhängen. Starlink hat das ukrainische Militär mit einer Breitbandinternetverbindung versorgt. Tausende Endgeräte wurden in das Land geliefert, die über ein eigenes Satellitennetz kommunizieren. Shotwell sagte, die Nutzung des Systems für Kommunikationszwecke sei in Ordnung. Russland hatte versucht, Starlink-Signale zu stören. Das Unternehmen sagte dazu, dass es in der Lage gewesen sei, die Angriffe durch Softwareänderungen abzuwehren.

