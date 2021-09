Die ersten Weltraumtouristen sind am Samstag sicher im Atlantik vor der Küste Floridas gelandet. "Das war ein toller Ritt für uns ", funkte einer der Passagiere, der milliardenschweren Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Shift4 Payments, Jared Isaacman, kurz nach der Landung aus der Crew Dragon Kapsel. Die vier Weltraumtouristen beendeten damit einen dreitägigen Flug an Bord einer SpaceX-Rakete des von Elon Musk geführten Raumfahrtunternehmens. Es war der erste Flug mit einer rein zivilen Besatzung, der jemals in die Erdumlaufbahn gebracht wurde. SpaceX teilte in einem Live-Webcast auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens mit, die Wiedereintrittslandung sei voll automatisch gelaufen. Die Weltraumkapsel sei bei ihrem Sturz durch die Erdatmosphäre Temperaturen von fast 2000 Grad an der Außenseite ausgesetzt gewesen. Die Fluganzüge der Weltraumtouristen seien so konzipiert gewesen, dass sie kühl blieben, wenn die Kabine sich aufheizt. Die Weltraumtouristen sollen nach ihrem Ausstieg mit einem Hubschrauber zu medizinischen Untersuchungen nach Cape Canaveral geflogen werden. Der E-Commerce Milliardär Isaacman hatte eine bislang ungenannte Summe an Tesla-Gründer Musk gezahlt, um sich und seine drei Mitstreiter für drei Tage in die Erdumlaufbahn zu schicken. Das "Time Magazine" beziffert den Ticketpreis für alle vier Plätze auf 200 Millionen Dollar.

