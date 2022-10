STORY: Das vierte Astronautenteam, das vom Weltraumunternehmen SpaceX zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht wurde, ist am Freitag sicher zur Erde zurückgekehrt. Nach fast 6 Monaten wissenschaftlicher Forschungen und einem fünfstündigen Rückflug landeten die Astronauten an Bord einer SpaceX-Crew-Dragon-Kapsel im Atlantik vor der Küste Floridas. An Bord der Kapsel befanden sich die Amerikaner Kjell Lindgren, 49, Jessica Watkins, 34, und Bob Hines, 47, sowie die Italienerin Samantha Cristoforetti, 45, die die ISS-Expedition leitete. Die Astronauten kehrten eine Woche nach der Ankunft ihres Ablöseteams zur Erde zurück. Die Ablösung besteht aus einem russischen Kosmonauten, einem japanischen Astronauten und zwei NASA-Besatzungsmitgliedern, darunter die erste indianische Frau im Orbit.

