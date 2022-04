STORY: Erfolgreicher Start einer SpaceX-Trägerrakete am Mittwoch am Kennedy Space Center in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. An Bord: Vier Astronauten, die für die Nasa zur Internationalen Raumstation ISS gebracht werden sollen. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die vier Astronautinnen und Austronauten - zwei Frauen und zwei Männer - die Raumstation nach nach einem 17-stündigen Flug erreichen. Ihre Mission in einer Umlaufbahn von etwa 420 Kilometer über der Erde soll sechs Monate dauern. Dabei sollen sie zahlreiche Experimente durchführen, außerdem ist ein Außenbordeinsatz geplant. Crew 4 ist die vierte vollwertige ISS-Crew, die die Nasa an Bord eines Space-X-Raumschiffs in die Umlaufbahn schickt. Insgesamt hat das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk in den letzten zwei Jahren sechs bemannte Raumflüge mit einem Crew-Dragon-Raumschiff durchgeführt. Die vier Neuankömmlinge werden die Plätze des deutschen Austronauten Matthias Maurer und seines Teams einnehmen, die Anfang Mai zur Erde zurückkehren sollen.

