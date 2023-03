STORY: Erfolgreicher Start einer bemannten Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmen SpaceX. Die "Falcon-9"-Rakete mit den vier Raumfahrern aus den USA, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten an Bord hob kurz nach Mitternacht Ortszeit vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Das "Dragon"-Raumschiff soll am Freitag an die Internationale Raumstation ISS andocken. Die Crew wird sechs Monate auf der ISS verbringen. Während ihrer Mission soll sie etwa 200 Experimente durchführen. Dabei geht es unter anderem um die Erforschung des menschlichen Zellwachstums im Weltraum. Die Rakete hätte eigentlich schon am Montag am Kennedy Space Center starten sollen. Die sogenannte "Crew-6"-Mission war jedoch zwei Minuten vor dem geplanten Start abgebrochen worden, weil es nach NASA-Angaben ein Problem mit der Zündanlage gab.

