Erfolgreicher Start einer "Falcon 9-Rakete" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX am Montag in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. An Bord der Rakete waren 60 Starlink-Satelliten. Sie sollen in Zukunft für schnelles Internet sorgen. Auch in den entlegensten Winkeln der Erde. Mittlerweile hat das Unternehmen von Elon Musk bereits 180 Satelliten in den Weltraum befördert. Damit hat SaceX die weltgrößte aktive Satellitenflotte. Doch das ist erst der Anfang: Musk möchte in einer ersten Ausbaustufe knapp 12.000 Satelliten im All betreiben. Später sollen es noch deutlich mehr werden. Die Satelliten sind etwa so groß wie ein kleiner Kühlschrank und wiegen rund 260 Kilogramm. Kritik gab es allerdings daran, dass die Satelliten hell am Nachthimmel leuchten, wenn sie von der Sonne angestrahlt werden. Dadurch könnten Radioteleskope und die Beobachtung des Weltalls behindert werden. Das Konzept der Recyclinraketen von SpaceX hat am Montag funktioniert. Die Hauptstufe der Rakete landete planmäßig auf einer Plattform im Atlantik.