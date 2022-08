STORY: Die Telekom-Tochter T-Mobile US wird die Starlink-Satelliten von SpaceX für ihre Mobiltelefone benutzen. Nach den neuen Plänen werden Mobilfunkmasten überflüssig werden, das Versenden von Texten und Bildern werde auch an Orten möglich, an denen derzeit keine Mobilfunkabdeckung bestehe, sagte SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag auf einer Veranstaltung in seinem südtexanischen Unternehmen. Das sei für Notfallsituationen in abgelegenen Gebieten von entscheidender Bedeutung. Die Starlink-Satelliten der nächsten Generation von SpaceX sollen größere Antennen haben. Die Satelliten sollen das Mittelbandspektrum von T-Mobile nutzen, um ein neues Netz aufzubauen. Die meisten Handys des Anbieters seien mit dem neuen Dienst kompatibe, hieß es. Dieser soll Ende nächsten Jahres in einer Beta-Phase mit SMS-Diensten starten.

