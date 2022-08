STORY: Rund 500 Kilometer südlich von Sydney staunten australische Schafzüchter nicht schlecht über ihren Fund in der Nähe des Ortes Dalgety. Denn, wie die australische Raumfahrtbehörde am Mittwoch bestätigte, handelt es sich unter anderem bei diesem grotesk in den Boden gerammten Gegenstand um Weltraumschrott, der auf die Erde gefallen ist. Genauer: Es sind Teile einer SpaceX-Dragon-Kapsel. Beobachter vor Ort schätzten das Teil auf etwa drei Meter Länge und ein Gewicht von circa 20-30 Kilogramm. Die Trümmer wurden bereits vor Wochen entdeckt. Aber erst jetzt wurde der Ursprung dieses Fundes bestätigt. Und Fachleute gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen noch mehr Teile auf der Erde landen könnten. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, diese gegebenenfalls bitte zu melden. Das private Raumfahrt-Unternehmen SpaceX wurde von dem Multimilliardär Elon Musk gegründet. Er gilt als einer der reichsten Menschen der Welt und er unterstützt mit seiner Firma die US-Raumfahrt-Behörde Nasa.

