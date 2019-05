Spätes Gedenken an zahlreiche Opfer der NS-Diktatur am Montag in Berlin. Bei einer Zeremonie auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof wurden Hunderte Gewebeproben getöteter Nazi-Gegner zu Grabe getragen. Sie stammen aus dem Nachlass des Mediziners Hermann Stieve, der an der heutigen Humbold-Universität gearbeitet hatte. Die Gewebeschnitte stammen größtenteils von jungen Frauen, die in Plötzensee ermordet wurden und anschließend in Stieves Institut zu Forschungs- und Lehrzwecken seziert wurden. Stieve wusste um den Hintergrund der Opfer, die nach ihrem Tod eingeäschert und anonym bestattet wurden. Die Veranstaltung am Montag war Teil des Projekts „Gedenkort Charité - Wissenschaft in Verantwortung", mit dem das Krankenhaus seit 2013 die Beziehung zwischen Wissenschaft und nationalsozialistischen Verbrechen kritisch aufarbeiten möchte. Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand: "Es ist wichtig, dass diese Präparate, die von Menschen stammen, die vor über 70 Jahren in der Hinrichtungsstätte Plötzensee ermordet worden sind, dass diese menschlichen Überreste heute eine würdige Grabstätte bekommen. Die meisten Opfer von Berlin-Plötzensee haben keine Grabstätte. Insofern ist dies auch, wenn sie so wollen, ein symbolisches Begräbnis für alle Opfer von Plötzensee." Evangelische, katholische und jüdische Geistliche hielten im Gedenken an die Opfer eine religiöse Zeremonie ab. Eine Gedenktafel am Grab soll an die Ermordeten und an das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, erinnern.