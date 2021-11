Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), amtierender Bundesgesundheitsminister: "Manche impfenden Ärzte sagen, Biontech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls Royce. Und ich denke, das macht sehr deutlich, dass wir eben zwei sehr gute Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, jetzt zur Verfügung haben. Sowohl für die Erst- wie die Zweitimpfung, wie auch für die Auffrisch-Impfung. Leider ist der Eindruck entstanden, wir würden nur deshalb stärker auf den Impfstoff von Moderna setzen, um einen möglichen Verfall dieser Impfstoffe im ersten Quartal 22 zu vermeiden. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, das will ich ausdrücklich sagen, das ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der entscheidende. Entscheidend ist, dass sich unser Biotech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche vorübergehend nicht mehr als zwei bis drei Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung. Und das liefern wir dann auch aus. Alles was wir haben und alles, was wir neu geliefert bekommen, wird natürlich ausgeliefert. Wir halten nichts zurück, wie ich gelegentlich las am Wochenende. Insgesamt stehen so bis Jahresende - und auch da ist es wichtig- insgesamt stehen so bis Jahresende 24 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs zur Verfügung. Wenn wir also damit planen, davon ausgehen, dass wir 25 bis 30 Millionen Auffrischsimpfungen bis zum Jahresende machen wollen, dann wird ein großer Teil dieser Impfungen, wenn gewünscht, auch mit Biontech stattfinden können. Und dazu kommt noch Moderna. Von Moderna haben wir 16 Millionen Booster-Dosen, Auffrisch-Dosen, sofort in unseren Lagern verfügbar. Bis Jahresende bis zu 26 Millionen. Wir haben also von den beiden mRNA-Impfstoffen für Erst-, Zweit- und Drittimpfung bis zu 50 Millionen Impfdosen zur Verfügung bis zum Jahresende. Das ist genug für alle anstehenden Impfungen."

