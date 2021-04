HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TON Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister: "Trotz der Osterwoche haben 35.000 Hausarztpraxen Impfdosen für die kommende Woche angefordert. Insgesamt haben sie 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. Liefern werden wir können nächste Woche 940.000 Dosen." O-TON Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): "In Deutschland haben 2019 987.000 Kolleginnen und Kollegen Impfungen durchgeführt regelhaft, sodass ein Riesenpotenzial in den Praxen schlummert und mit aufwachsenden Impfstoffmengen werden sukzessive mehr Praxen am Impfstoffgeschehen teilnehmen. Und dann kommen wir tatsächlich in die Größenordnung, wo mehrere Millionen pro Woche relativ problemlos verimpft werden können. " O-TON Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister: "Und deswegen ja, werden wir aber nicht nur bei AstraZeneca, wenn es gut geht, sondern auch bei den anderen Impfstoffen im Zweifel mehr haben, als wir brauchen im Laufe des Jahres. Wir können dann diskutieren, nach dem dann vorhandenen Erkenntnisstand, ob wir ein Teil, ein Vorrat schon mal halten und natürlich auch weiter aufbauen, auch für 2022 uns Mengen sichern für eine mögliche nach Impfung. Wir wissen ja, es gibt ja jetzt maximal jemanden, der seit 12 Monaten etwa geimpft ist, also aus den allerersten klinischen Studien, die älteste Impfung dürfte so um die 12 Monate her sein. Wir wissen also noch nicht, was passiert mit dem Impfschutz nach 14, 16, 30 Monaten. Oder aber - No one is safe until everyone is safe - oder aber für andere Teile der Welt auch zur Verfügung zu stellen. " "AstraZeneca wird im zweiten Quartal etwa 15 Millionen Dosen nach Deutschland liefern. BioNTech im zweiten Quartal um die 40 Millionen Dosen. Das zeigt: unser wichtigster Baustein in unserer Impfkampagne ist tatsächlich BioNTech und damit auch natürlich dieses Werk in Marburg. Und insgesamt die Produktion von BioNTech ist für uns sehr, sehr wichtig in der Impfkampagne." O-TON Sierk Poetting, CFO & COO BioNTech "Wir sind sehr stolz und sehr froh, dass in zwei, drei Wochen die ersten Impfstoffdosen aus Marburg tatsächlich an Menschen verimpft werden können. Der Standort Marburg wird ind den kommenden Monaten und Jahren ganz essenziell sein, um die weltweite Nachfrage nach Impfstoff zu bedienen. Und das wird es in so kurzer Zeit erreichen konnten, ist im Einsatz und Unterstützung aller Beteiligten zu verdanken."

