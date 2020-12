(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) "Ich finde es in einer Pandemie, wo für über 500 Menschen allein in den letzten 24 Stunden klar ist, hart und betrüblich, dass sie Weihnachten gar nicht mehr erleben werden und ihre Angehörigen trauern werden, ist das für uns doch zumutbar, Weihnachten mal einmal etwas anders zu machen, vor allem mit weniger Kontakten." WEISSBLITZ "Das ist echt, wir müssen echt da miteinander gerade eine schwierige Balance hinkriegen. Auch aus einem pragmatischen Ansatz heraus, der angesichts auch der hohen Todeszahlen sowieso schon schwerfällt, das will ich als Gesundheitsminister ausdrücklich sagen, wird eben gesagt, ab Weihnachten über den Jahreswechsel ist eine gute Zeit. Das darf aber nicht dazu führen, das will ich auch ausdrücklich sagen, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwie gleich noch viel mehr stattfindet. Wir haben alle zusammen eine Verantwortung, die Zahl der Kontakte zu reduzieren und im Zweifel eben dann auch das Einkaufen oder den Glühwein-Stand zumindest mal dann zu machen, wenn nicht so viele gleichzeitig da sind. Die Frage, wie viel Infektionszahlen und wie viele Patienten in den Kliniken es Weihnachten gibt, die entscheidet sich dieser Tage."

