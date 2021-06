HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Wir dürfen zuversichtlich in diesen Sommer gehen, wir können den Sommer genießen, aber eben mit Vorsicht. Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgen-Herbst werden. Es geht um das Reisen. Reisen ist möglich, vor allem auch innerhalb der Europäischen Union in fast alle Teile der EU gut möglich, weil die Inzidenzen insgesamt niedrig sind. Aber ich kann nur alle bitten und ermuntern, die Test-Angebote auch zu nutzen, die weiterhin kostenlos jedem zur Verfügung stehen. Wer will, dass die Schule nach den Ferien sorgenfreier starten kann, der sollte sich und seine Familie nach der Rückkehr aus dem Urlaub einfach ein-, zwei-, dreimal in einigen Tagen Abstand testen, wie es eben auch kostenlos möglich ist. Und vor allem das Impfen hilft uns auch bei dieser Variante. Stand jetzt sind 70,5 Millionen Impfungen in Deutschland, Covid-19 Impfungen gegeben worden. 44 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben eine erste Impfung erhalten, das sind 52,9 Prozent, 28,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben den vollen Impfschutz. Das sind 34,1 Prozent. Impfung oder Infektionen, das ist die Wahl für jeden Einzelnen. Und das ist die Wahl auch für uns als Gesellschaft. Die Delta-Variante wird über den Sommer auch bei uns die Oberhand gewinnen. Das ist eher eine Frage von Wochen als von Monaten. Das sehen wir ja auch in den aktuellen Zahlen. Die Frage ist allerdings, unter welchen Bedingungen, bei wie vielen Geimpften und auch bei welcher Inzidenz. Denn natürlich steigt der prozentuale Anteil, 15 Prozent und er wird mittlerweile wahrscheinlich auch da nochmal deutlich gestiegen sein. Wir haben ja wegen der Genom-Sequenzierung, die eine Zeit braucht, immer einen leichten Zeitverzug. Aber das eine ist der prozentuale Anteil. Das andere ist die absolute Zahl. Und 15 oder 25 Prozent von 500 Infektionen am Tag ist halt was anderes als 15 oder 25 Prozent von 5 000 oder mehr Infektionen am Tag. Und deswegen, wir haben es in der Hand auch ob diese Delta-Variante sich ausbreitet mit einer Zahl von vielen Geimpften und idealerweise bei geringen Infektionszahlen."

Mehr