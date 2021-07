HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Zum einen haben wir genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum gleich heute schon im laufe des Tages oder auch morgen schon gehen. Aber es wird jetzt doch schon recht zügig gehen können, diese Empfehlung auch umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist. Und zweitens macht diese Empfehlung, auch mit zwei, drei Aspekten, die ich gerne erwähnen will, zweitens macht diese Empfehlung den Impfstoff von AstraZeneca attraktiver. Die Kombination von AstraZeneka und Biontech schützt mindestens so gut wie Biontech, Biontech als Kombination schützt. In manchen Fällen sogar noch besser. Das heißt also, wir haben in der Kombination AstraZeneca und ein mRNA-Impfstoff - Biontech, Moderna - eine zusätzliche Kombination, ein zusätzliches Impfschema, das einen sehr, sehr hohen Impfschutz mit sich bringt. Jeder der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe ist sicher, ist wirksam, hilft gegen Covid-19 und vor allem auch gegen die Verläufe, die wir vermeiden wollen. Aber dieses Impfschema, diese Kombination von AstraZneca und mRNA-Impfstoff ist besonders wirksam. Und auch das ist ja ein gutes Argument für diese Kombination. Es gibt etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die sind jetzt zweifach mit AstraZeneca geimpft, mit einer zweifachen AstraZeneca-Impfung geschützt. Und natürlich ist auch diese Impfung gut. Das finde ich sehr wichtig jetzt auch zur Einordnung. Die Kombination Astrazeneca/Biontech ist noch besser in der Schutzwirkung, aber auch die Wirkung AstraZeneca/AstraZeneca ist eine gute. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie schützt eben auch und unbedingt sowohl vor Infektionen als vor allem auch vor einer Covid-19 Erkrankung und ganz besonders gut gegen schwere und schwerste Verläufe.

