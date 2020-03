HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Wir weisen schon seit einiger Zeit darauf hin, dass die ergriffenen Maßnahmen immer 10 bis 14 Tage brauchen, bis sie sich überhaupt tatsächlich in den Infektionszahlen niederschlagen können. Also, die Neuinfektionen, die wir jetzt sehen noch jeden Tag, die werden in aller Regel schon letzte Woche stattgefunden haben. Das ist immer ein Zeitverzug drin. Und deswegen wird eben auch die jetzt ergriffenen Maßnahmen sich erst in ein bis zwei Wochen widerspiegeln, dann in der Dynamik des Ausbruchs. Wir haben jetzt etwa tausend Patienten mit Corona, mit dem Coronavirus, mit Covid-19, das ist ja die Erkrankung, die aus dem Virus entsteht. In den Intensivstationen, in Deutschland. Das ist eine Zahl, mit der das Gesundheitssystem noch umgehen kann. Wir können aber eben noch nicht abschließend sagen, wie die Dynamik und die Entwicklung in den nächsten Tagen sein wird. Und deswegen kann man - Stand heute - noch keine abschließende Perspektive, und ich finde, das sollte man auch nicht, dafür geben, wo wir in zwei oder in vier Wochen sind."