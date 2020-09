HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Die Corona-Warn-App ist fester Bestandteil des Pandemie-Alltags in Deutschland geworden. Mehr als 18 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Das ist mit Abstand die erfolgreichste Corona-Warn-App in Europa. Das ist in etwa so viel mit 18 Millionen wie in allen anderen EU-Ländern zusammen. Mittlerweile wurden mehr als 1,2 Millionen Testergebnisse über die angebundenen Labore übertragen, und fast 5.000 Nutzerinnen und Nutzer haben ihre Kontakte über die App gewarnt. Das zeigt: Die Corona-Warn-App wirkt. Sie ist nachgefragt. Sie funktioniert. Sie hilft, Infektionen zu vermeiden. Und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit. Wir haben sie auch beständig besser gemacht und vor allem die Teams bei der Telekom und SAP beständig besser gemacht. Fast 5.000 Nutzer, die ihre Kontakte warnen, das klingt vielleicht im ersten Moment wenig. Aber wenn jeder zehn bis 20 Kontakte in den letzten 14 Tagen hatte, nur im Schnitt, und das dürfte vergleichsweise wenig sein, dann sind es schon einige Zigtausende, die informiert worden sind und die wissen, dass sie infiziert sein könnten. Das ist viel, aber das reicht uns nicht, denn wir haben ein Thema, und da möchte ich heute auch noch einmal das Augenmerk darauf lenken. Wir zeigen auch in dem, was wir Ihnen ausgelegt haben, dass etwa die Hälfte der App-Nutzer, die ein positives Ergebnis bekommen, anschließend nur ihre Kontakte informieren."

