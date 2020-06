(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin: "Aber wir wollen jetzt zuerst einmal in der nächsten Woche mit unserer Corona-Warnapp hier in Deutschland starten, bei der, ich will es noch einmal sagen, bei der es darum ging, alle Dinge auch gemeinsam und zum selben Zeitpunkt zusammenzubringen: Datenschutz auf höchstem Niveau mit einer freiwilligen Lösung. Datensicherheit, das es nicht gehackt werden kann. Die Frage vor allem auch der Energie-Effizienz. Wir sehen in einigen Lösungen in Europa, dass die Akkus ziemlich schnell leer sind. Und niemand behält auf Dauer eine App auf dem Handy, die ständig den Akku leer zieht. Und deswegen muss auch das eben passende und eine gute Messtechnologie, so dass wir insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Lösung werden präsentieren können in der nächsten Woche. Der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte sind dann europäische Schnittstellen." // "Der gesundheitliche Schaden, der entsteht, weil man einen Arztbesuch oder ein Klinikbesuch vermeidet, der darf ja am Ende nicht größer sein, als das Risiko durch das Virus. Und deswegen werbe ich ja seit Wochen eigentlich dafür, auch zusammen mit der Ärzteschaft und mit vielen anderen, dass die Bürger tatsächlich wieder stärker zu den Ärzten gehen. Die chronisch Kranken, die brauchen ihre Regeluntersuchung und die Regelkontrolle, aber vor allem auch die Akutkranken, dann entsprechend auch medizinische Hilfen nutzen."