Dänemark, Norwegen und Island hatten die Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca am Donnerstag vorläufig ausgesetzt. Bei mehreren geimpften Personen seien Komplikationen durch Blutgerinnsel aufgetreten, teilt die dänische Gesundheitsbehörde mit. Auch Österreich hatte die Verwendung einer Charge des Impfstoffs gestoppt. Italien kündigte ähnliche Schritte an. Ob der Impfstoff ursächlich für die entstandenen Komplikationen ist, wird untersucht. Deutschland werde den Impfstoff von AstraZeneca weiterhin verwenden, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag: "Wichtig ist übrigens auch, dass die Chargen, um die es in Italien oder Österreich geht, andere sind. Also es geht ja auch immer um produzierte Chargen, unterschiedliche. Und deswegen gehen wir Stand jetzt davon aus und bleiben auch dabei, dass wir mit AstraZeneca weiter impfen, wie die allermeisten anderen europäischen Länder auch. Ich habe mich heute auch schon ausgetauscht mit einigen europäischen Kollegen. Will das aber weiterhin sehr aufmerksam beobachten." Auch die französische Regierung hatte am Donnerstag erklärt, dass sie keinen Grund sehe, die Verwendung der COVID-19-Impfungen mit AstraZeneca auszusetzen.

