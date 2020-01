HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Es war, das will ich klar sagen, zu erwarten, dass der Coronavirus auch Deutschland erreicht. Der Fall in Bayern zeigt aber eben auch, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Informationen zwischen Bund und Ländern und international gut funktionieren, dass wir vor allem aber auch mit den Notfallplänen, den Meldeketten, den Möglichkeiten, die wir in unserem Gesundheitswesen in Deutschland auch zur Versorgung von entsprechend infizierten Patientinnen und Patienten haben, tatsächlich eben dann auch gut zusammenwirken. Wir sind zuversichtlich, dass sich eben weil wir entsprechende Verdachtsfälle und Infektionsfälle dann auch zügig in den Blick und in die Behandlung bekommen, dass wir dann eben auch gut damit umgehen können und eine weitere Ausbreitung des Virus in Deutschland verhindern können. Wenn die Patientinnen und Patienten mit einer entsprechenden Infektion zügig isoliert, behandelt und begleitet werden, lässt sich die entsprechende Weitergabe des Virus dann auch verhindern. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering. Und ich finde, diese Information ist sehr, sehr wichtig, auch für die Einordnung des aktuell Geschehenen."