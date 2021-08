KEINE BESCHRÄNKUNGEN Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) "Wisst Ihr, ich mache ja jetzt auch schon ein paar Jahre Wahlkampf und jedes Mal sagen wir: Bei dieser Wahl kommt es aber drauf an. Nur, dieses Mal kommt es wirklich drauf an, wie wir in die 20er Jahre gehen, ob die Linken, ob Rot und Grün uns führen oder ob es eine bürgerliche Mehrheit gibt. Die wollen einen Erziehungsauftrag, wir wollen einen Regierungsauftrag. Das sind die entscheidenden Unterschiede, um die es am 26. September geht." "Am Ende, wer Olaf Scholz wählt, kriegt linke SPD. Da sitzt dann Saskia Esken am Steuer. Und Saskia Esken am Steuer, das wird teuer. Dieses einfache Motto müssen wir, glaube ich, noch etwas deutlicher den Bürgerinnen und Bürgern rüberbringen." "Klar muss sein: Wer geimpft oder genesen ist, den erwarten sicher keine weiteren Beschränkungen, keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangsbeschränkungen. Drei von vier Erwachsenen in Deutschland haben sich für eine Normalität in den nächsten Monaten entschieden."

