Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) ZUR CORONA-SITUATION ("Natürlich wäre jede Form einer Pandemie, die nicht ausgeschlossen ist - im Moment ist es eine regional begrenzte Epidemie, wir tun alles dafür, dass es so bleibt, die Chinesen auch -, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass sich daraus eine weltweite Pandemie entwickelt. Und wir bereiten uns vor, so gut es geht, auch mit Kapazitäten natürlich in den Kliniken, in denen wir entsprechend ja auch Pandemieplanung betreiben. Und es ist bis hierhin gelungen, auch gut Infektionsketten schnell abzubrechen, wenn wir in Deutschland entsprechende Infektionen haben.")