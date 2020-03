HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Wir spannen einen finanziellen Rettungsschirm für unsere Krankenhäuser auf. Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, wer mehr Personal und mehr Material braucht, um Corona-Patienten zu versorgen, bekommt einen finanziellen Ausgleich. Das ist konkret eine Tagespauschale von 560 Euro pro Bett, das freigeräumt wird und nicht genutzt wird, gerade auch für planbare Aufnahmen und Operationen. Für jedes neue Intensivbett mit Beatmungsgerät gibt es einen Zuschuss der Krankenkassen von 50.000 Euro. Die Länder haben sich in einer Telefonkonferenz bereiterklärt, auch hierzu weitere Investitionsmittel zu geben." "Viele Patientinnen und Patienten, die nicht wegen Corona ihren Arzt aufsuchen würden, verschieben derzeit ihre Arztbesuche oder machen sie online. Das führt dazu, dass nicht wenige Arztpraxen in Deutschland im Moment massive Umsatzeinbrüche haben. Und deswegen wollen wir es möglich machen, dass die kassenärztlichen Vereinigungen auch dort entsprechende Unterstützung geben können, damit niemand übermäßige Umsatzeinbrüche jetzt für diese nächsten Wochen und für diese nächste Zeit haben muss." "Wir ändern das Infektionsschutzgesetz, bündeln Kompetenzen und ermöglichen damit, schneller und effektiver auf bundesweite Epidemien zu reagieren. Dazu soll in Ausnahmefällen für einen befristeten Zeitraum der Bund zusätzliche Kompetenzen erhalten. Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit, Vorschriften für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu erlassen, etwa wenn im Bahn- und Busverkehr Meldepflichten eingeführt werden. Wir haben die Möglichkeit, Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Arzneimitteln anzuordnen, etwa wenn bestimmte Medikamente bevorratet werden müssen."