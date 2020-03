HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON JENS SPAHN (CDU), BUNDESGESUNDHEITSMINISTER: "Ich lese jetzt immer die Forderungen, der Bundesminister müsste alle Großveranstaltungen absagen. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die Behörden vor Ort entscheiden. Wir definieren Parameter und die Frage, ob eine Großveranstaltung ausschließlich Publikum aus Deutschland hat oder auch viel Publikum international, wie bei der ITB gewesen wäre, macht für eine solche Beurteilung einen Unterschied. Ich würde auch ein Kreisliga Spiel in Heinsberg im Moment anders bewerten als ein Kreisliga Spiel in Schleswig-Holstein. Man muss auch das regionale Ausbruchsgeschehen dabei berücksichtigen. (SCHNITT) Ich lese ja immer, man müsste mehr unter Quarantäne stellen. In dem Moment, wo Sie eine Stadt unter Quarantäne stellen, hat das für die Patienten, die einen Schlaganfall haben, die einen Herzinfarkt haben, die Medikamente brauchen jeden Tag ja auch wieder Folgen. Ich finde, wir müssen halt immer in jeder Situation abwägen: Welche Folge hat die Maßnahme auch für die medizinische Versorgung? Geht mir gar nicht um Ökonomie und Wirtschaft zuerst, sondern einfach mal für die Versorgungslage der Bevölkerung. Und welche Maßnahmen? Welche Folge hätte es für die Eindämmung der Erkrankung? Ich bin sehr froh darüber, dass wir gemeinsam gesagt haben, dass, und das sehe ich weiterhin eine Woche später so, dass das Schließen von Grenzen oder das Beschränkungen der Reisefreiheit in Europa keine angemessene und verhältnismäßige Entscheidung wäre."